Стеклянный куб с кошерным рестораном и храмом внутри: в Сочи представили грандиозный проект синагоги

Проект уже прошел согласование. Фото: департамент архитектуры Сочи

Новую достопримечательность собираются возвести в Сочи. Грандиозный проект синагоги с кошерным рестораном, музеем истории холокоста, деловым, благотворительным и даже детским и молодежным центрами внутри представили на днях его архитекторы.

Многофункциональный центр станет местом притяжения, обещают проектировщики. Фото: департамент архитектуры Сочи

- Это здание будет выполнено в виде стеклянного куба, опоясанного каменной аркадой, как символ Израиля, - поясняет архитектор проекта Максим Любецкий. - Камень - его история, стекло - современность.

Здесь расположится детский и молодежный центры развития. Фото: департамент архитектуры Сочи

Построить синагогу собираются на улице Бытха.

Напротив здания сделают зону отдыха. Архитекторы рассчитывают, что это место станет центром притяжения горожан.

- В этой местности такой рельеф, что построить синагогу мы планируем на своеобразном стилобате (фундаменте). Внутри него спрячется парковка для автомобилей, - уточняют в департаменте архитектуры Сочи.

Сроки выполнения проекта пока не называются. Но согласование проект уже прошел.