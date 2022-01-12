Кости уберут. Краснодарцы в шоке, что построят на месте древнего кладбища у парка Галицкого

Археологи уже заканчивают работы перед заездом строительной техники Фото: Галина КОПЫЛОВА

Неподалеку от парка «Краснодар» раскопали два кургана – древнее кладбище времен Великих Египетских пирамид. Под землей нашли около 50 захоронений, в том числе уникальные артефакты.

Как выяснила «КП» - Кубань», скелеты направят на исследование для углубления в историю, найденные уникальные находки – в музеи. А вот на месте древнего кладбища после археологических работ начнутся строительные. Здесь планируется возвести образовательные учреждения – школу и детский сад. По крайней мере, об этом четко указано в новом Генплане Краснодара.

Карта Генплана. Место, где ведутся раскопки, помечено черной стрелкой. Там планируется построить школу и детский сад

Многие шокированы тем, что на месте могил, пусть и древних, появятся современные объекты.

- В целях изучения истории хорошо, но там, где было кладбище, строить в будущем детский сад неправильно, - пишут местные жители в комментариях.

Есть те, кто согласен с такими мерами и считает, что именно социальной инфраструктуры сейчас дико не хватает городу.

- Садиков не хватает! А тут все как положено. А в музей можно и в центре сходить, - отмечает другой горожанин.

Есть и краснодарцы, которые выдвинули альтернативные идеи того, что можно возвести на расчищаемой территории.

- Было бы круто, если бы там появилось что-то тематическое этой эпохи, с исторической привязкой к месту, некий музей под открытым небом. Это было бы интересно и привлекательно. Да и стиль парка, который находится рядом, позволяет, - написал в соцсетях краснодарский активист Мирослав Валькович.

Окончательное решение все же за местной властью.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Времен Египетских пирамид. Рядом с парком Галицкого раскопали древнее кладбище

Недалеко от парка Галицкого в Краснодаре обнаружили около 50 захоронений древних людей (читайте далее)