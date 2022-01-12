Ветеринар рассказала, почему коты не ходят в туалет на улицу снежной зимой

Домашние питомцы не рады зиме Фото: Варвара ДЫМ

На Кубань пришли первые холода в 2022 году. Некоторые районы края засыпало снегом - в регионе ввели четыре штормовых предупреждения из-за надвигающейся непогоды. Многие жители Краснодарского края, соскучившиеся по осадкам и настоящей зиме, искренне радуются такой погоде. А вот для владельцев котов пришедшая зима стала настоящим испытанием.

Люди начали жаловаться на то, что с наступлением холодов их домашние питомцы перестали ходить в туалет на улицу.

- Ни в какую не хочет выходить из дома, когда на улице снег, - признается жительница Краснодара Екатерина. - Мой кот выходит на крыльцо, видит, что снег, и возвращается в дом. И все свои дела идет делать в ванной, хотя в доме у него нет лотка, он приучен к улице.

Коты перестали выходить в туалет на улицу из-за резкого похолодания Фото: Варвара ДЫМ

Так что же зимой в Краснодаре отталкивает котов?

- Питомцы стали слишком избалованными и изнеженными, - признается краснодарский ветеринар Наталья Зайцева. - К тому же, с наступлением холодов на улице меняется давление и увеличивается влажность. В Краснодарском крае, насколько мы знаем, смена погодных условий происходит достаточно резко: вчера была плюсовая температура воздуха, сегодня - градусник показывает ниже нуля. У животных это, несомненно, вызывает шок. Поэтому они и не хотят выходить на улицу. А если еще и снег, по которому придется морозить лапы, животное предпочтет остаться дома.

Чтобы коты начали выходить на улицу, хозяевам рекомендуют выгуливать их Фото: Варвара ДЫМ

Но ветеринар успокаивает: выход из этой непростой ситуации все же есть.

- Чтобы кот начал ходить в туалет на улицу, нужно его выгуливать, выходить из дома вместе с ним, прогуливаться по 5-10 минут два раза в день: утром и вечером. По такому же принципу стоит поступать и с собаками, - говорит Наталья Зайцева.