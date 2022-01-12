Загадочное свечение в небе под Краснодаром напугало водителей

Фото: кадр из видео/instagram.com/ugobereg

Загадочное свечение в небе напугало водителей под Краснодаром. Ярко-желтое зарево озаряло ночную мглу на подъезде к городу. Причем так сильно, что свет был виден из многих районов города. Кто-то в соцсетях даже заметил вспышку.

Пользователи тут же стали шутить, мол, свет стал маяком для прилета НЛО. Но некоторые жители города в этой версии усомнились и решили провести собственное расследование. По их словам, свечение в небе отражалось с земли и было больше похоже на «чудо природы».

- Из моего окна видно, как на полнеба в ночное пространство устремлен столб света. Он, словно превращается в огромную световую воронку. Выглядит жутко, но эффектно - «чудо природы», не иначе, - написала одна из женщин, проживающая на окраине Краснодара.

Но, как удалось узнать «КП» - Кубань», никакой мистики в этом явлении нет. Желтое свечение в ночном небе – результат работы систем искусственного досвечивания растений. Такое оборудование обычно используется на тепличных комбинатах.

- Система досвечивания позволяет выращивать в Краснодаре томаты и огурцы круглогодично. Что важно, сельхозпроизводителю не нужно переживать за погоду - овощи будут расти вне зависимости от солнца, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» фермеры. - Как раз в районе станицы Пластуновской расположены теплицы одной известной розничной сети.

Что же касается отражательного эффекта, то здесь все оказалось гораздо прозаичнее - в тот день, когда снималось видео, была пасмурная погода. А при низкой облачности кажется, что свечение усиливается.