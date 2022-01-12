Михаил Зеленский болел коронавирусом, но продолжал жить на полную катушку

На фотографиях Зеленский с женой искрились от счастья. Фото: личная страница героя публикации в сети

Коллег и поклонников телевидения потрясла смерть Михаила Зеленского. Харизматичный и очень интеллигентный телеведущий внезапно скончался во время семейного отдыха в Доминикане. Рядом с ним была его третья жена, с которой он, казалось бы, обрел семейное счастье. Казалось, безмятежному отдыху в райском уголке ничего не угрожало.

Но сейчас становятся известны причины, которые могли приблизить смерть цветущего и активного мужчины. Зеленский только недавно перенес коронавирус, сообщает kp.ru.

- Болел он легко, возможно, поэтому не отнесся серьезно ко всем опасностям страшной инфекции. Продолжал курить по две пачки в день. Жил под девизом: «Получай удовольствие». Поэтому… А его возраст для мужчины очень опасный. Потому что очень часто инсульты и инфаркты происходят, - kp.ru приводит слова знакомых телезвезды, которые грустят, что вовремя не смогли отвратить беду от близкого человека.

Зеленский был трижды женат. Первой супругой стала его одноклассница Ольга, после развода с ней Михаил познакомился на шоу «Танцы на льду» с фигуристкой Еленой Грушиной. Служебный роман быстро перерос в нечто большое, и уже в 2007 году Зеленский и Гришина сочетались узами брака. У них рядились две дочери, однако даже дети не стали гарантией крепкого союза.

Третья супруга Мила Рубинчик, казалось, все знала об отношениях между мужчиной и женщиной. Красавица-блондинка была психологом и блогером, вела аккаунт, рассказывала подписчикам, как покорить мужчину. Михаил и Мила на совместных фотографиях искрились счастьем.

Они обожали посещать экзотические страны. Кроме того, женщина часто летала с мужем на гастроли, всегда была рядом.

В этот раз супруги планировали пробыть на курорте несколько недель. Однако телеведущего настиг инсульт. Коллеги связывают его смерть с возможным тромбозом - как последствием перенесенного коронавируса.