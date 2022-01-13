Дмитрий Губерниев разразился гневной отповедью по поводу масштабной стройки в Новороссийске

Гостиницу возводят прямо на берегу. Фото: sazonov_sergey_nv

В начале января жители Новороссийска обеспокоились стройкой, которая закипела на пляже в Широкой Балке. Наверное, замысел строителей был такой – пока вся страна отмечает новогодние праздники, они как можно более незаметно приступают к своему делу. Однако расчет оказался неверен. Неравнодушные к родным местам горожане забили тревогу.

Жители города возмущены наглостью застройщица. Фото: sazonov_sergey_nv

- Прямо на галечном пляже возводят какое-то коммерческое здание. Согласно паспорту объекта – это что-то типа кафе или гостиницы, - забеспокоились новороссийцы.

Люди стали интересоваться - законно ли идет строительство? Не нарушены ли здесь градостроительные нормы и природоохранный закон? Депутат городской думы Новороссийска Сергей Сазонов тоже присоединился к поискам того, кто выдал разрешение на застройку пляжа, а заодно захотел проверил законность документов.

Новороссийцы просят проверить законность выдачи разрешения на стройку. Фото: sazonov_sergey_nv

- Выяснилось, что разрешение на строительство объекта общественного питания с гостиничным обслуживанием было выдано частному лицу в начале декабря 2021 года управлением архитектуры и градостроительства администрации города. Законно или нет - это предмет разбирательства компетентных органов по надзору за соблюдением законности. Уверен, что территориальная и природоохранная прокуратуры смогут дать объективную оценку происходящему, - прокомментировал ситуацию Сазонов в своем официальном аккаунте.

Если этот объект введут в эксплуатацию, то свободной останется лишь узкая полоска берега. Фото:sazonov_sergey_nv

Накал ситуация обрела, когда к обсуждению темы внезапно подключился Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор, известный своими эмоциональными выступлениями во время матчей, и тут не стал сдерживать чувства и очень гневно отчитал застройщиков.

- Варвары, хватит строить всякое г.... в моей любимой Широкой Балке!!! Мы это дело так не оставим!!! – не выбирая выражений, Дмитрий ясно дал понять, что будет внимательно следить за этой историей.

На защиту Широкой Балки встал Дмитрий Губерниев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущий был в Широкой Балке совсем недавно. В ноябре 2021 года он провел на берегу моря тренировку и остался в восторге от южного города. Новороссийцы надеются, что в лице медийной личности обрели защитника, который может воспрепятствовать строительству гостиницы на пляже Черного моря.