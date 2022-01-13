Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 13 января 2022 года: названы самые зараженные районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Пандемия коронавируса не отступает. Каждый день на Кубани фиксируется несколько сотен новых случаев заражения.
Только за последние сутки положительный тест на ковид пришел 347 людям. Больше всего заболевших выявили в Краснодаре – 135 человек. Еще 33 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 обнаружили в Тимашевском районе. Замкнул тройку антирейтинга Сочи. На курорте положительный тест пришел 25 местным жителям.
Отметим, что лучший способ борьбы с инфекцией – массовая вакцинация. Прививку от ковида поставили уже более двух миллионов местных жителей.
Так на Кубани вырабатывается коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда вакцину получат минимум 70-80% взрослого населения Краснодарского края.
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