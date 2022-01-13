«Галицкий бы поучился»: краснодарцы раскритиковали бизнесмена после открытия парка в Знаменском

Он станет одним из лучших на юге России Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Поселок Знаменский – спальный район Краснодара. Он входит в Карасунский округ. Но есть нюанс: поселок находится за пределами города, буквально на федеральной трассе.

Еще пару лет назад здесь был частный сектор. Дома из красного кирпича росли как на дрожжах. Земля была дешевле, чем в Краснодаре, а место не хуже: тишина, природа и пять минут езды до города. В общем, сказка.

Ночные виды парка завораживают Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Но два года назад жизнь поселка изменилась. Сюда зашел крупный застройщик, решил строить в Знаменском огромный район. Это больше 30 многоэтажек, детские сады, школа, поликлиника – все как надо.

Знакомство с районом застройщик начал с парка. Он еще не сдал ни один комплекс, а уже возвел огромный объект. Его видно даже с трассы.

Стильные скульптуры - часть парка Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Только отъезжаю от аэропорта – уже вижу табличку: поселок Знаменский, направо. Еще пару минут – и замечаю огромный парк.

Он раскинулся по левую сторону дороги. Прямо перед ним – огромная парковка. Не как у Сергея Галицкого, конечно, но машин 500 поместится.

Даже туалеты стилизованы под парк Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Масштабы впечатляют. Модная брусчатка сочетается с велодорожками. Ими упихан весь парк. Куда не поверни, наткнешься на дорожку.

- Здесь нет запретов, как в парке Сергея Галицкого. Катайся, где хочешь, – говорит Марина, она живет в частном доме напротив. – Никаких запретов. И никто никого не сбивает. Главное – организовать процесс.

Он станет одним из лучших на юге России Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

На входе в парк – огромная скульптура семьи. Папу, маму и ребенку выковали из металла. Обошлись без приглашения зарубежных мастеров. Получилось стильно, с изюминкой.

Но главное украшение парка – качели. Они светятся во время катания. Такие же установлены в Новороссийске. Больше аналогов на Кубани нет.

- Только здесь очередей нет, – добавляет Игорь, он пришел в парк с ребенком. – Сергею Галицкому еще бы поучиться. Но он не слышит замечания.

Отличает парк удобная навигация. Стенды со стрелками стоят везде. Потеряться не получится даже при желании.

Удобная навигация не позволит заблудиться Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

Зато обойти территорию – задача нелегкая. Площадь еще небольшая. Но весь путь займет не менее часа. Если, конечно, не бежать.

По пути встречаем лежаки, как в парке Галицкого, и скейт-парк. Он временно закрыт из-за непогоды. На улице срывается дождь. Еще не распечатан детский город. Он буквально укутан пленкой.

Площади еще запечатаны Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

- Чувствуется, что парк еще не достроен, но масштабы уже поражают, – заключает Михаил. Он прибежал в парк на площадку для воркаута.

Еще одна фишка парка – зона для выгула собак. Она пока не имеет аналогов в рощах Кубани.