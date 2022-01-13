Небывалая стихия: Краснодарский край переживает рекордный снегопад

Город за ночь буквально засыпало. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Небывалый снегопад обрушился на Краснодарский край. Как и обещали синоптики, на Кубани пошел снег, да такой сильный, что местами появились сугробы. А в Краснодаре за ночь выпало столько осадков, что в пору уже говорить о рекордах. Норма по высоте снежного покрова превышена значительно.

- В Краснодаре выпало вчера днем 14 миллиметров, а за ночь - еще 10 миллиметров осадков. Для нашего города это не норма, такое количество относится к категории неблагоприятного явления, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юлия Гайдай. - Большое количество осадков выпало и в Сочи. В сумме - 35 миллиметров. Это категория опасного явления.

Из-за непогоды на автомагистрали выехала спецтехника, которая сдвигает снег к обочине. Тротуары посыпают песком и солью еще со вчерашнего вечера. Затем снова уборка, опять посыпка - цикл постоянно повторяется. Коммунальщикам помогают жители дворов. Они вооружились лопатами. С их помощью люди освобождают свои машины из снежного плена.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», таких сильных снегопадов в ближайшее время на Кубани не ждут.

- Снег будет продолжаться в течение всей недели, правда, с небольшими перерывами. Влиять на это будут атмосферные фронты. Сначала зайдут в регион холодные воздушные массы, пойдет сухой снег, а далее - заток тепла. А это значит, что температура повысится, будет идти мокрый снег, - добавляет Юлия Гайдай.

Но метеорологи напоминают, что исключением в данном случае являются только предгорные и горные районы края, где снежный покров не исчезнет до конца января.

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