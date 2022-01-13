Медик-подделка назвалась фельдшером и пошла лечить людей на Кубани, получив около миллиона подъемных

Фельдшер без образования собиралась лечить людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Куплю диплом о медицинском образовании, и дело в шляпе, - подумала жительница Мостовского района Кубани и без труда устроилась на работу. - Если вдруг что, в интернете поищу, как лечить.

И не кем-нибудь, а заведующей местным ФАПом. В полной уверенности, что спасать жизни ей не придется, женщина осмелела настолько, что даже потребовала от минздрава подъемные. Положены же деньги тем, кто бросил все и приехал поднимать село.

- Используя подложный документ об образовании, медицинский работник получила в министерстве здравоохранения Краснодарского края единовременную компенсационную выплату, предусмотренную государственной программой «Развитие здравоохранения» для фельдшеров, прибывших на работу в поселки городского типа, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В сумме эта выплата составила 750 тысяч рублей.

К счастью, лжемедик успела проработать фельдшером всего год. Первая же прокурорская проверка нашла несоответствия в ее образовании.

- Материалы проверки направлены в полицию Мостовского района. Возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям - "Мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения" и "Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей", - уточнили в ведомстве.

Расследование уголовных дел прокуратура взяла под свой контроль.