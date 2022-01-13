Крымского винодела и мужа известной телеведущей, подруги Ивлеевой, обвиняют в растлении 10-летних школьниц в Краснодаре

Михаил Штырлин. Фото: kliker.com.ua

Уважаемый бизнесмен, винодел, глава группы компаний "Легенды Крыма" 50-летний Михаил Штырлин обвиняется в растлении малолетних. Он приехал в Краснодар из Москвы по делам летом прошлого года, но попался сразу по нескольким эпизодам домогательств к школьницам.

По версии следствия, 10 июня он забрел в один из дворов на улице Айвазовского, встретил там четырех девчушек 8 и 10 лет и обманом заманил их за угол.

- Он обронил пятитысячную купюру, девочки подняли, догнали дядю, чтоб вернуть. Так завязалось знакомство. А потом он повел их показывать свои причиндалы в штанах, - рассказывает источник "КП" - Кубань" в правоохранительных органах.

Жутко, но за эту свою командировку Штырлин прицепился к девочкам дважды. 11-леток на улице Ставропольской он повел за собой в подъезд. Школьницы не заподозрили в респектабельном "дяденьке" извращенца. Там, по данным следствия, он тоже демонстрировал свои половые органы.

Девочки рассказали все своим родителям, а те заявили о преступлении в органы. Штырлин тут же был задержан и по сей день находится в СИЗО.

- Мужчине предъявлено обвинение, а материалы уголовного дела направлены в суд, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Если вина Штырлина будет доказана, он сядет в тюрьму минимум на 12 лет. Наказание за педофилию не предусматривает более мягкого срока.

Юлия Коваль участвует в проектах на телевидении и о бывшем муже не вспоминает Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, Михаил Штырлин - персона медийная. Он частенько давал интервью различным СМИ. Кроме того, некоторое время сам активно двигал на голубые экраны, и успешно, молодую телеведущую Юлию Коваль. Она известна благодаря программе "Орел и Решка", а также своей дружбой с Анастасией Ивлеевой.

Штырлин был гораздо старше Юлии, но благодаря ему она перебралась из Украины в Москву. В честь Юлии Михаил даже назвал вино - Koval. А в 2015 году телеведущая родила Штырлину сына. Но вскоре пара рассталась.

Сейчас Юлия не комментирует историю, в которую попал ее бывший супруг.