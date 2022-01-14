Съедобный пакет молока и книга: 17-летняя кондитер-самоучка из Краснодара обманула пользователей соцсетей своими тортами

Девушка начала печь торты два года назад. Фото: osmanovas_cake

У 17-летней Санджи Османовой из Краснодара на кухонном столе стоят: упаковка овсяных хлопьев, бутылка молока и стакан кофе из "Старбакса". Но сварить кашу на завтрак из этих продуктов не получится. Ведь все это - торты. Одним легким движением ножа девушка разрезает их и порционно раскладывает на тарелки. Сегодня Санджа создает настоящие произведения искусства. Изделия юного кондитера покоряют соцсети.

Торты не отличить от настоящих предметов. Фото: osmanovas_cake

- Все началось с обычного фуд-блога в инстаграме - я готовила разную еду, снимала рецепты и делилась этим со своими подписчиками, - вспоминает Санджа. - Параллельно следила за разными поварами и кондитерами. Меня очень вдохновляла одна девушка из Астрахани, которая пекла торты. Насмотревшись на ее работы, я тоже решила попробовать себя в этом деле.

Попытка оказалась удачной. Девушка, следуя видео-инструкциям, испекла свой первый торт и после этого начала принимать заказы.

- Это были самые обычные торты: коржи, крем и минимальное оформление, - рассказывает Санджа. - Я не ходила на курсы и новомодные обучения. Все делала по рецептам, которые находила в интернете.

Одна из первых работ Санджи. Фото: osmanovas_cake

Но процесс настолько увлек девушку, что она решила не останавливаться на достигнутом. Через четыре месяца Санджа пошла на свой первый курс для кондитеров. Там ее научили готовить муссовые торты и десерты.

Девушка пошла продолжает ходить на кондитерские мастер-классы и обучения. Фото: osmanovas_cake

- Как ни странно, но у меня все получилось с первого раза. После этого я твердо решила, что хочу быть кондитером. Начала посещать различные мастер-классы и курсы, - рассказывает "КП" - Кубань" Санджа Османова.

Сегодня 17-летняя девушка и сама может преподать урок даже самому мастеровитому кондитеру. Ее торты вовсю покоряют тик-ток и другие соцсети. Ролики набирают миллионы просмотров. Изделия Санджи отличаются своим внешним видом. Вместо привычных многоярусных тортов из-под руки Санджи выходят съедобные предметы и продукты питания: книга, бутылка молока, пачка овсянки, банка шоколадной пасты, моющее средство для посуды и даже лапша быстрого приготовления. Торты Санджи не отличишь от настоящих предметов.

Торт в виде молока. Фото: osmanovas_cake

- Однажды я гуляла по набережной и раздумывала, как бы удивить своих подписчиков, что бы такого необычного для них приготовить. По пути решила зайти за кофе в ближайшее заведение. Мысли о блоге не покидали. И вдруг я обратила внимание на только что приобретенный стаканчик с напитком. Мне пришла в голову идея приготовить торт в таком виде.

Но первый блин оказался комом: то у девушки не застывал изомальт, то пригорали коржи, то не получалось создать нужную форму. Но Санджа не сдалась - через три дня усердных попыток у нее получилось воплотить задуманное.

Приготовление необычных тортов началось со стаканчика кофе. Фото: osmanovas_cake

- Три дня мучилась с этим тортом! - Признается юный кондитер. - Но идею все-таки воплотила. После этого я и начала готовить такие необычные торты.

Сегодня девушка продолжает печь кондитерские изделия на заказ. В день готовит по три торта. На приготовление одного уходит около четырех часов.

- Чаще всего у меня заказывают классические торты - с ягодами, шоколадными подтеками и легким кремом. На необычные заказы идут лишь авантюристы! - рассказывает Санджа. - Однажды клиент попросил меня испечь торт в виде ватрушки. Я два дня ломала голову над тем, как бы воплотить эту идею. Но в итоге все получилось. Заказчик остался доволен.

Санджа чаще всего создает свои шедевры по ночам. Днем у нее просто не хватает времени - девушка учится в краснодарском политехе, регулярно ходит на тренировки в спортзал, изучает турецкий, французский и английский языки, снимает видео для тик-тока и инстаграма, много читает, а недавно к этому немаленькому списку добавились и кавказские танцы - Санджа записалась в танцевальную школу.

Девушка может воплотить любую идею. Фото: osmanovas_cake

- Совмещать все непросто, - признается кондитер-самоучка. - Но я уже привыкла к такому распорядку дня. Всегда все успеваю. Секретов у меня никаких нет - я просто все планирую заранее и очень люблю все свои увлечения.

Чаще всего у Санджи заказывают "классические" торты. Фото: osmanovas_cake

В ближайшем будущем юный кондитер из Краснодара планирует провести онлайн мастер-класс по приготовлению таких необычных тортов - хочет поделиться с другими кондитерами знаниями и умениями, приобретенными за два года работы.

- На данном этапе я делаю акцент на развитие блога и улучшение качества своих работ! - Гордо заявляет девушка.