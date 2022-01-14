На Кубани беременная сотрудница МВД заявила в полицию о незаконном кредите, который взял ее любовник

В действиях самой сотрудницы МВД сейчас усматривается «Ложный донос». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эта история произошла в Новокубанске. В местный отдел обратился 30-летний местный житель. Мужчина с порога заявил, что хочет сознаться в преступлении и даже готов написать явку с повинной. Дежурный прочитал заявление и опешил.

- Дело в том, что в августе 22-летняя сержант полиции заявила о том, что кто-то взял на ее имя кредит. Сумма небольшая – всего 10 тысяч рублей. Однако договор был заключен без ведома владелицы паспорта. Потому сотрудница МВД попросила найти преступника, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. – А спустя 2 месяца, согласно заявлению, сознаться в преступлении решил ее 30-летний сожитель.

Правоохранители считают, что парень решил написать явку с повинной, чтобы защитить возлюбленную.

Мужчина пояснил, что он якобы нигде не работает, а кредит «по-тихому» взял через интернет-сервис, заполнив данные своей возлюбленной. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Началось разбирательство, во время которого правоохранители стали замечать нестыковки.

- Во время допроса мужчина путался в показаниях. Он не мог рассказать, каким образом получил кредит от имени своей сожительницы, детали постоянно менялись, - добавляет источник в полиции.

Тогда правоохранители решили вызвать в кабинет саму потерпевшую. Долго расспрашивать сотрудницу МВД не пришлось. Почти сразу же она раскололась и призналась, что история о преступлении была выдумана. Как удалось узнать «КП» - Кубань», девушка еще в конце марта оформила заем в микрокредитной компании Новокубанска. Взяла 10 тысяч рублей, а из-за того, что возникли финансовые трудности, выполнить условия договора не смогла. Испугавшись, что будет уволена из органов внутренних дел, она сказала, что кредит ею не оформлялся, потому и написала заявление.

В итоге уголовное дело на ее сожителя прекратили, а вот в действиях самой сотрудницы МВД сейчас усматривается «Ложный донос». За это грозит уголовная ответственность.

- Но мера пресечения ей не избиралась. Дело в том, что сержант полиции находится на больничном в связи с беременностью, - уточняет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Ее дальнейшая судьба решается. Расследование не прекращалось. Известно, что в органах внутренних дел девушка работает чуть больше года, ранее дисциплинарных взысканий у нее не было.