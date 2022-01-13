«Машину мужу»: Выигравшая полмиллиарда рублей в новогодней лотерее рассказала, на что потратит деньги

Победительница розыгрыша Светлана Брагина. Фото: пресс-служба "Столото"

В Краснодарском крае в начале 2022 года на одного мультимиллионера стало больше. Жительница Новороссийска Светлана Брагина в канун Нового года купила стопку из десяти лотереек, отмахнулась от насмешек родных и под бой курантов загадала желание – хочу выиграть. И вот она баснословна богата.

- Когда мы начали с продавцом все это просматривать и на третьем билете у нее высвечивается сумма эта громадная, она бежит, закрывает дверь и подводит меня к экрану, мол, смотрите сами, какая сумма, - рассказывает победительница лото Светлана Брагина и, кажется, сама до конца не осознает масштаб случившегося.

Если быть точным, то сумма выигрыша скромного новороссийского экономиста составила 500 млн 500 рублей. Из десяти купленных билетов у Светланы удачными оказались несколько – один принес золотую рыбку, а по остальным набралось 500 рублей.

- Сначала распрощаюсь с кредитами, куплю коттедж дочери, а мужу автомобиль. Очень хочу попутешествовать по Европе, я мало где была, - рассказывает о планах обладательница богатства.

Этот тираж новогоднего миллиарда разделили поровну два участника. Но ни имя, ни пол второго счастливчика пока неизвестны. Все, что знают о нем организаторы розыгрыша, – он из Москвы и у него есть три с половиной года, чтобы заявить свои права на выигрыш. В противном случае полмиллиарда рублей будут переданы в пользу государства.

Кстати, с 65 миллионами из выигрыша Светлане придется распрощаться. Это налог, которым облагаются все выигрыши в России. Но и оставшихся денег хватит на безбедную жизнь не только детям, но и внукам, если распорядиться ими с умом.

- Сумма огромная, но я хочу тратить средства разумно. Моя дочь очень любит животных и периодически помогает бездомным собачкам и кошечкам. Обязательно поможем приюту: закупим корм и все необходимое. Кого-то даже вылечим, - Светлана уверена, что эти деньги принесут счастье не только ей, но и всем ее родным.