Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 января 2022 года: названы самые зараженные районы Кубани

Пандемия не отступает Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса не прекращается. Она длится уже несколько месяцев. Только на Кубани ежедневно фиксируются сотни новых случаев заражения инфекцией.

За последние сутки в Краснодарском крае было сдано 353 положительных теста на ковид. «КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы региона.

Возглавил антирейтинг краевой центр. Здесь выявили 181 заболевшего. Еще у 28 человек диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку Новороссийск. В городе-герое положительный тест пришел 27 местным жителям.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани больше года. Поставить прививку от самой популярной инфекции человечества можно более чем в 300 пунктах.

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