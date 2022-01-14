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Здоровье13 января 2022 22:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 января 2022 года: названы самые зараженные районы Кубани

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 14 января 2022 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Пандемия не отступает Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия не отступает Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третья волна коронавируса не прекращается. Она длится уже несколько месяцев. Только на Кубани ежедневно фиксируются сотни новых случаев заражения инфекцией.

За последние сутки в Краснодарском крае было сдано 353 положительных теста на ковид. «КП» – Кубань» узнала самые зараженные коронавирусом районы региона.

Возглавил антирейтинг краевой центр. Здесь выявили 181 заболевшего. Еще у 28 человек диагноз COVID-19 подтвердился в Сочи. Замкнул тройку Новороссийск. В городе-герое положительный тест пришел 27 местным жителям.

Напомним, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Она продолжается на Кубани больше года. Поставить прививку от самой популярной инфекции человечества можно более чем в 300 пунктах.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 14 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболел 181 человек.

Коронавирус в Анапе на 14 января

В Анапе выявили 4 случая заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 14 января

В Сочи ковид подтвердился у 28 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 14 января

В Геленджике получено 2 новых положительных результата.

Коронавирус в Туапсе на 14 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 3 человека.

Коронавирус в Ейске на 14 января

В Ейском районе зарегистрировали 6 инфицированных.

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