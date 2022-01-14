Девочка упала под поезд в Сочи

Происшествие произошло 10 января. Фото: архив "КП"

Случай, который мог закончиться трагедией, произошел на вокзале в Сочи 10 января рано утром. Из прибывшего на курорт вагона выходила семья. Первой выскочила маленькая девочка. Пока родители выносили коляску, грудничка и сумки, их старшая дочь отошла в сторону и подошла в вагону. Она зашла за желтую предупреждающую линию и упала на пути. К счастью, к ней сразу подбежали очевидцы. Один из них вытащил ребенка.

- Девочка не получила травм. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства, - сообщили "КП" - Кубань" в ЛУ МВД России на транспорте по Сочи.

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