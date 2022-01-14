Нагонная волна в Азовском море может подтопить прибрежные территории пяти районов Кубани

Подтопления могут привести к разрушениям Фото: Виктор КЛЮШКИН

На восточной части Азовского моря прогнозируют подтопление прибрежных территорий из-за сильного ветра. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

- Сильный ветер и нагонная волна могут подтопить прибрежные территории пяти районов Кубани. В настоящее время под угрозой Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, Темрюкский и Щербиновский районы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» специалисты.

Порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. В связи с этиv волны поднимутся на высоту 1,2-1,7 метра. Штормить будет два дня. Экстренные службы отмечают, что подтопления возможны в течение дня 14 января и 15 января. Местных жителей и гостей районов Кубани просят быть осторожными и по возможности в непогоду не подходить к морю.

Накануне синоптики предупреждали, что днем 14 января и в ночь на 15 января по восточной половине Азовского моря ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок и выше. Сейчас все службы переведены в режим повышенной готовности.

Также в Таганрогском заливе идет медленное обледенение судов. Теплеть начнет только на выходных.

- Усиление ветра может спровоцировать обледенение судов в Азовском море, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани четыре штормовых предупреждения действуют до конца 15 января. На выходных ожидается временное потепление. На следующей неделе в регион снова придут морозы.

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