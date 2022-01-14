В Краснодарском крае начали записывать детей на вакцинацию от коронавируса

Вакцина для подростков «Спутник М»» появится в регионе этой зимой.

В школах Краснодарского края с родителей начали собирать добровольное согласие на прививку детей от коронавирусной инфекции. Об этом «КП» - Кубань» сообщила мама одного из учащихся учебного заведения в кубанской столице.

- Детям выдают бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» родительница. - Подобные листки обычно ребенок приносил, когда речь шла о защите от гриппа, теперь же - от коронавируса.

Вот такие уведомления об антиковидных прививках получили родители кубанских школьников.

В уведомлении указано, что вакцинировать подростков будут препаратом Гам-КОВИД-Вак-М, то есть модификацией «Спутника V» для детей. О том, когда начнут делать уколы учащимся, не сообщается. Но все процедура является добровольной. Чтобы поставить прививку ребенку, родителям необходимо оформить специальное письменное согласие.

- Пока детская вакцина в регион еще не прибыла. Мы ее ждем, - сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов. - Все прививки будут проводиться в кабинетах вакцинации в детских поликлиниках по месту жительства. Укол будут ставить детям старше 12 лет.

В минздраве Кубани считают, что иммунизация подростков необходима в том числе и для того, чтобы защитить их родственников, более старшее поколение. Дети много общаются в школе и становятся невольными распространителями вируса. К тому же медики прогнозируют рост заболеваемости в ближайшее время. А это значит, что сейчас самое благоприятное время для вакцинации. К тому же прививка дает возможность избежать заболевания в тяжелой форме и лечиться дома.