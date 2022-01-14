Сочинцев напугали сосульки на крышах домов

Сосульки в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

Резкое похолодание пришло в южный город. На крышах домов уже образовались сосульки, которые напугали местных и туристов.

- Сосульки в нашем городе - явление редкое, - говорит местный житель Иван. – Для нас это так же дико, как и снег зимой.

Синоптики тем временем предупреждают о резком изменении погоды на Черноморском побережье.

- Температура днем не переходила в отрицательные значения, стоит около 2-3 градусов тепла. Ночью же градус сменится на -3, и дороги покроются ледяной коркой. 14 и 15 января в Сочи ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром, - пояснили метеорологи.

По данным метеослужбы, в эти дни возможно усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы будут достигать 14-19 м/с. Горожан и туристов синоптики просят воздержаться от выходов в горы, а также не выезжать туда на автомобилях без зимней резины.