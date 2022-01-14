Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 10:40

Сочинцев напугали сосульки на крышах домов

Резкое похолодание пришло в южный город
Олег УМАРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сосульки в Сочи

Сосульки в Сочи

Фото: Олег УМАРОВ

Резкое похолодание пришло в южный город. На крышах домов уже образовались сосульки, которые напугали местных и туристов.

- Сосульки в нашем городе - явление редкое, - говорит местный житель Иван. – Для нас это так же дико, как и снег зимой.

Синоптики тем временем предупреждают о резком изменении погоды на Черноморском побережье.

- Температура днем не переходила в отрицательные значения, стоит около 2-3 градусов тепла. Ночью же градус сменится на -3, и дороги покроются ледяной коркой. 14 и 15 января в Сочи ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром, - пояснили метеорологи.

По данным метеослужбы, в эти дни возможно усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный. Местами порывы будут достигать 14-19 м/с. Горожан и туристов синоптики просят воздержаться от выходов в горы, а также не выезжать туда на автомобилях без зимней резины.

СочиИнтересное