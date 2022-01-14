Псу, которому живодеры отрубили лапу и выбили глаз, ищут новую семью

Испуганную собаку волонтеры пытались выловить несколько дней. Фото: кадр из видео.

В Новороссийске волонтеры сейчас спасают несчастного пса, над которым вдоволь поиздевались неизвестные живодеры. Дворняга жила в Широкой Балке в районе «Садко». Местные жители говорят, что собака никого не трогала, не проявляла агрессию. Но какой-то изверг с особой жестокостью отрубил лапу псу и выбил глаз.

За что так поступили с дворнягой, зоозащитники не знают, а уж представлять то, через какие мучения прошла собака, и вовсе страшно.

- Боль, конечно, неимоверная, как он все это терпел – мы можем только догадываться, - вздыхают волонтеры, глядя на пострадавшего пса.

Искалеченной дворняге пытались помочь. Но собака настолько потеряла веру в людей, что сторонилась каждого прохожего. К счастью, волонтерам все же удалось выловить пса. Его тут же повезли в ветклинику.

- По анализам крови у малыша обнаружили воспалительный процесс. Лапку пришлось ампутировать, глаз - удалить. Операция длилась три часа, во время которой провели все манипуляции, собаку также стерилизовали, - рассказывают волонтеры. - Впереди долгий период реабилитации. Расходы будут огромные, так как только содержание в стационаре выйдет 7000 рублей за 10 дней (это минимум, сколько она там пробудет). Но собрана сумма, которая полностью покроет все необходимые траты!

Пса привезли в ветклинику. Фото: instagram.com/liliyakuk_

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после того, как пес придет в себя, его отправят на передержку. Но волонтеры уже сейчас ищут ему новый дом и любящих хозяев.

- Надеемся, что удастся найти для него семью. После пережитого собаке нужна поддержка, - говорят зоозащитники.