Первый в 2022 году снег выпал в Сочи Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи выпал первый снег в 2022 году. Температура воздуха на курорте упала ниже нуля.

В южном городе, снег - редкий гость. Но как правило, остается он ненадолго. Успевает только показаться жителям города и сразу тает. Но в этот раз первый снег в 2022 году в некоторых районах может задержаться.

- С 13 по 16 января на курорте ожидается понижение температуры воздуха до -3 градусов, - пояснили синоптики.

Как уточняют в пресс-службе администрации Сочи, все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.

- Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы 15 января, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями, - предупредили в мэрии Сочи.

А тем временем на курорте действует штормовое предупреждение. Его объявили до 16 января 2022 года.