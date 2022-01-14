Губернатор Кубани продлил режим. Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности до 1 марта. Обстановка по коронавирусу в регионе пока не позволяет смягчать требования. Поэтому в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили. На Кубани действуют правила:

- Кафе, рестораны и столовые работают с 06:00 до 23:00. Кальяны в заведениях запрещены.

- Размещение в отелях и гостиницах Краснодарского края доступно только для привитых или переболевших. Они обязаны показать на ресепшн QR-код.

- Посещение музеев, театров, а также спортивных матчей разрешено только тем, кто вакцинировался.

- В общественных местах все еще действует масочный режим. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

- Жителям региона, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, стоит придерживаться режима самоизоляции, это же касается и кубанцев старше 65 лет. Исключение могут составить лишь поход в магазин и поликлинику, прогулка с собакой.

Постановление Вениамина Кондратьева о продлении режима повышенной готовности до 1 марта