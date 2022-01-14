Леонид Куравлев в доме престарелых слышать ничего не хотел о дочери

Поклонники желают Леониду Куравлеву здоровья Фото: Евгения ГУСЕВА

Звезда советского кино Леонид Куравлев поправляется под присмотром врачей Коммунарки. Любимца зрителей привезли в коронавирусный центр в тяжелом состоянии. Врачи даже отказывались давать какие-либо прогнозы, настолько плохо чувствовал себя Куравлев.

К сожалению, жизнь 86-летнего актера в последнее время была далека от идеальной старости. Как выяснилось, последние полгода Леонид Вячеславович обитал в подмосковном доме для престарелых. И привезли в казенное учреждение пожилого человека родные дети.

- У него была борода заросшая, он был неумытый, неухоженный. Вплоть до того, что мы вызывали лора, чтобы почистить уши, - приводит kp.ru слова сотрудницы дома престарелых Надежды Орловой.

В 2012 году скончалась жена Леонида Куравлева. После смерти своей Нины, с которой он прожил более полувека, актер ушел в затворничество. Перестал посещать творческие вечера и вообще свел к минимуму общение с людьми. Обеспокоенные дети решили, что кто-то из них должен жить с отцом. В знаменитый Дом на набережной, где у Куравлева была квартира, переехала дочь Екатерина. Тоже в прошлом актриса, а ныне психотерапевт. Но теперь знакомые судачат, что дочь окружила отца вовсе не заботой и любовью.

- Его из дома привезли к нам в очень плохом состоянии. Не она сюда привезла, а сын. Думаю, что это был акт спасения какой-то, - призналась Орлова.

В социальное учреждение он поступил лежачим и очень худым. Врачи дома престарелых даже решили, что актер голодал. Знаменитый артист почти не говорил и оглох. Нянечки и сиделки писали ему записки.

Сотрудники геронтологического центра признаются, что были огорчены и состоянием Куравлева, и его отношениями с семьей. Когда дочь Екатерина приходила навестить отца, он делал вид, что спит. Создалось впечатление, что Леонид Вячеславович отрекся от родных людей.

- Очень плохо к родственникам своим относится, дочка довела. Он делал вид, когда она приходила, что спал. О ней даже слышать ничего не хотел, - сокрушались ухаживающие за ним нянечки.

Персонал старался щадить чувства человека, которым восхищались миллионы зрителей. У него была отдельная комната. Там стояла односпальная кровать со специальным подъемником для лежачих больных. На дверях комнаты, где жила легенда советского кино, висела табличка без его фамилии. Здесь не хотели афишировать, что Куравлев на старости лет остался без поддержки семьи, сообщает kp.ru.