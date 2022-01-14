«Галицкого учат, а сами чем городу помогли?»: краснодарцы встали на защиту бизнесмена после критики за парк в Знаменском

Новый парк открылся в поселке Знаменском в конце прошлого года. Его возвел местный застройщик. Модная брусчатка, велодорожки, скейт-парк и даже зоны выгула собак – роща вместила в себя все.

Здесь даже можно кататься на самокатах. Никаких ограничений нет. Именно об этом «КП» – Кубань» заявили местные жители.

- Здесь нет запретов, как в парке Сергея Галицкого. Катайся, где хочешь, – рассказала местная жительница Марина. – Никаких запретов.

Новый парк впечатляет Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

- И очередей на аттракционы нет, – добавил Игорь, он пришел в парк с ребенком. – Сергею Галицкому еще бы поучиться.

Только отзывы местных жителей разозлили краснодарцев. Они ринулись защищать Сергея Галицкого.

- Нашли, с чем сравнивать, – писал в комментариях Артем. – Лучший парк Европы и небольшой сквер.

Удобные лавки украсили парк Фото: Дмитрий РАЗУМЕЦ

По масштабам парк «Краснодар» обошел даже московское «Зарядье». Он в несколько раз больше рощи в Знаменском.

- Делают бесплатно парки люди еще не довольны, – сокрушалась Евгения. – Нельзя кататься – ничего. Так даже безопаснее.

Парфенон в парке Сергея Галицкого Фото: instagram.com/rodriguez.krd/

Она не понимала возмущения людей парком Сергея Галицкого. И это было объяснимо. Каждый год бизнесмен только радует горожан. Он возводит новые очереди за несколько месяцев. И все делает для города бесплатно. Вход в его прекрасный парк – бесплатный.

Парфенон, сад камней, роща – эти объекты украсили парк за последние полгода. Но на этом бизнесмен не остановился.

Сейчас Галицкий возводит новую очередь парка. Она расположится на месте старой парковки. Уже по традиции бизнесмен не раскрывает карты. Неизвестны даже примерные сроки сдачи объекта.

И пока одни бурчат, другие ждут с нетерпением новых объектов, чтобы любоваться ими и гулять по самому лучшему парку Краснодара.