Отрезаны на два месяца. Как ученые следят за погодой в единственной на юге высокогорной метеостанции

Метеостанция находится на вершине горы Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Горы вокруг Красной Поляны завалены снегом. Сугробы приближаются к рекордным отметкам. Какие еще сюрпризы преподнесет погода в этом зимнем курортном сезоне? За небесной канцелярией в районе Красной Поляны следят сотрудники метеостанции «Джуга». И мы полетели к ним гости.

С самого раннего утра ждали вертолет. Расхаживали в районе посадочной площадки в Красной Поляне и с надеждой всматривались в небо. Ждали погоду не с моря, а с гор. На этот не очень приветливый день назначили заброску дежурной смены специалистов заповедника - полет предстоял на высокогорную станцию «Джуга». Через полчаса над заснеженными вершинами тучи рассеялись и, словно по заказу, засинело окошко безоблачного неба. Где-то высоко в небе послышался звук вертолета КА-32. Прошла команда: «Приготовились! Посадку проводим быстро и организовано».

Добраться на метеостанцию можно только на вертолете Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Главной целью этого полета в горы была доставка на биосферную метеостанцию «Джуга» новой смены специалистов и необходимых грузов. На заоблачной «Джуге» люди работают в автономном режиме по два месяца, и единственное сообщение с «большой землей» – это вертолет. Воздушный мостик.

- Сколько лететь?

- Минут тридцать.

Погрузились в вертолет. Винтокрылая машина взяла курс в глубину Кавказских гор. Наверное, с земли наш КА-32 напоминал беззащитную оранжевую точку среди седых вершин. В иллюминатор где-то на снежных склонах были видны черные крапинки. Может быть, это знаменитые кавказские зубры, а может быть и олени. Сверху, конечно, видно многое, но ничего толком не разобрать. Кричу в ухо сотруднику заповедника:

- А что вы высматриваете?

- Слежу, чтобы в горах не было посторонних!

Ученые живут на метеостанции по два месяца - столько длится смена Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Посадка на высоте 2000 метров над уровнем моря в районе биосферной станции «Джуга» была мягкой. Даже очень. Кругом никем не тронутый снег! Командир нашего КА-32 и второй пилот «приснежили» машину очень аккуратно. Трап выдвигать не пришлось – снежный покров начинался прямо на уровне выхода из вертолета. Сделав первый шаг, лично я сразу провалился чуть не «с головой» в мягкую и пушистую снежную перину. Впрочем, это еще мне повезло! Как сказали работники биосферной станции «Джуга», под ногами был двухметровый слой снега. Мог бы и поглубже окунуться. Быстрая разгрузка-погрузка, высадка дежурной смены метеостанции и взлет из сугроба.

Метеостанция высоко в горах Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

- Смены наших сотрудников на метеостанции «Джуга» длятся по два месяца, - рассказывает «КП»-Кубань» директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. - Данная смена длилась два месяца. Все это время специалисты живут автономно и собирают информацию о погоде и природе. Метеорологические наблюдения проводятся ежедневно, и все собранные дынные будут проанализированы. Естественно, оперативную информацию передают заинтересованным ведомствам через Интернет, что позволяет делать более точные прогнозы погоды в горах.

Станция «Джуга» приютилась на границе Кубани и Адыгеи, на водоразделе рек Уруштен и Киша, в безлюдном центре Кавказского заповедника, вдали от пешеходных троп и цивилизации. Это горный массив Джуга-Бамбакский, а гора Джуга – пик этого массива высотой 2946 метров над уровнем моря. Надо отметить, что это единственная станция на Кавказе такой заоблачной высоты. Стало быть, в этих местах нет антропогенной нагрузки на погодные условия, информация с «Джуги» максимально точная.

Метеостанция, на которую можно попасть только вертолетом Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Сама станция биосферного мониторинга «Джуга» была основана в восьмидесятых годах прошлого века, с той поры сотрудники заповедника круглосуточно собирают метеорологические и иные данные о природе. На сегодняшний день «Джуга» – это умный инженерный комплекс с солнечными батареями, автоматической метеостанцией. По информации с «Джуги» ученые составляют карту погодных явлений целого региона. И эти данные незаменимы, уникальная информация позволяет научному отделу заповедника прогнозировать, например, жизни дикого кабана, растительного мира, чтобы принимать меры по сохранению флоры и фауны этих удивительных особо охраняемых мест.

Главная задача метеорологов на «Джуге» - точные наблюдения за погодными явлениями. На основе полученных в горах данных создается погодная схема и карта, которая востребована в самых разных проектах. Например, по информации, полученной на «Джуге», ученые пришли к выводу: за последние 35 лет произошло потепление климата в среднем на 2,5 градуса, что на сто процентов совпадает с результатами метеорологических наблюдений в России и за рубежом. Официальные документы Росгидромета подтверждают тот факт, что процесс потепления начался в 80-х годах ХХ века и не останавливается. Словом, информация с «Джуги» уникальна и для науки, и для экономики.

Погрузка закончена. Взлет. Вертолет медленно вытащил шасси из глубокого снега, и мы полетели обратно в Красную Поляну. А на «Джуге» остались ученные собирать биосферные данные. Наблюдать за природой и погодой в горах.