Поскакали. Эксперты прогнозируют в Сочи резкий рост аренды и покупки недвижимости

В Сочи ожидается рост цен на аренду и покупку недвижимости

За последние несколько лет, стоимость недвижимости на Черноморском побережье заметно выросла. И Сочи занимает лидирующее место. Тут цены на жилье поднялись более чем на 56%. На начало 2022 года за квадратный метр вторичной недвижимости придется заплатить от 300 тысяч рублей. Новостройки еще дороже - от 400 тысяч за метр. Эксперты поясняют, что это связано с эпидемиологической ситуацией и ограниченным предложением на рынке. Но и стоимость аренды жилья тоже не стоит на месте.

- В сезон, то есть лето, квартиры в Сочи стоят дороже, чем в элитных районах Москвы. А теперь, даже с уходом жарких солнечных дней, цены не снижаются, - говорит аналитик рынка недвижимости Алексей Щербатых.

Для туристов на рынке аренды недвижимости с каждым месяцем появляется все меньше вариантов. Минимальный порог за 18 квадратных метров, готовой для комфортной жизни студии, начинается от 18 тысяч рублей. За однокомнатную уже придется выложить из кармана от 25 тысяч.

- Летом ставки повышают, а не такие честные товарищи иногда просто выселяют из квартиры на лето под разными предлогами, - добавил Алексей Щербатых. – Поэтому в Сочи в договорах аренды квартир всегда присутствует пункт о повышении стоимости в летний сезон. Обычно стоимость увеличивается на 5 - 10 тысяч, но бывают и такие случаи, что на длительный срок летом квартиру просто не сдают, а только посуточно. Один из немаловажных факторов высокой цены на рынке - это инвесторы, приобретающие недвижимость исключительно для сдачи в аренду.

- Процентная ставка на ипотеку высокая, вот и отбивают ее на работягах, - с тоской высказался местный житель.

Летом 2022 года эксперты предрекают резкий рост не только на аренду квартир в Сочи, но и на покупку жилья в новостройке.

- За полгода новостройки Сочи подорожают на 10–15%, - спрогнозировали в Городском риэлторском центре Сочи рассказали о том, как отличаются цены на новые квартиры с отделкой и без нее, а также дали свой прогноз о том, как будет меняться стоимость нового жилья.

В январе 2021 года на первичном рынке Сочи экспонируется 4,2 тыс. квартир от застройщиков. Средняя общая стоимость объектов с отделкой составляет в Сочи 45,4 млн рублей, а аналогичный показатель для объектов, которые будут переданы без отделки составляет 25,2 млн рублей. Значительная разница также зафиксирована в разрезе цен в пересчёте за 1 кв. м. Так, средняя стоимость «квадрата» с отделкой составляет 541 тыс. рублей, а без отделки – 307 тысяч рублей. Наибольшая разница в ценах отмечена в сегменте трешек и пятикомнатных квартир. 141,6 млн рублей просят за многокомнатную квартиру в Сочи с ремонтом, и 51,8 млн рублей – без ремонта.

– Большинство новостроек, которые строятся в Сочи по ФЗ-214 передаются новым владельцам в черновом варианте. В связи с этим у покупателей часто просто нет выбора на первичном рынке, - говорит гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева. - Так, если нужна отделка, то нужно уходить на вторичный рынок. При этом спрос на квартиры с отделкой очень серьезный. Это позволяет многим инвесторам зарабатывать на высоком спросе на квартиры с отделкой. По нашим прогнозам, по итогам первого полугодия 2022 года новостройки Сочи подорожают на 10—15%. Дальше давать прогнозы до-статочно сложно. Уже сейчас мы видим рост цен на строительные материалы, рост ипотечных ставок.