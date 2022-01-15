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Происшествия15 января 2022 16:52

"Людей эвакуировать не стали": в аэропорту Краснодара сообщили о минировании

Тревога оказалась ложной
Юлия ЧУБАКОВА
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В аэропорт Краснодара поступило ложное сообщение о минировании

В аэропорт Краснодара поступило ложное сообщение о минировании

Фото: Алина НИЗАМОВА

В пятницу, 14 января, в краснодарском аэропорту "Пашковский" произошел инцидент. Там в 16:12 на пульт дежурного диспетчера пришло анонимное сообщение о минировании багажных отсеков и взлетной полосы.

В аэрогавани сразу же начали предпринимать меры по предотвращению взрывов: сотрудники разминирования Росгвардии обследовали девять самолетов, стоянки воздушных судов, проверили само здание аэропорта и другие объекты воздушной гавани. Кроме того, началась усиленная проверка пунктов досмотра и мониторинг обстановки. К аэропорту прибыли оперативные службы. На проверку аэрогавани ушло два часа. Однако людей на этот момент эвакуировать не стали - так распорядился начальник оперативного штаба.

Найти взрывоопасные приборы сотрудникам аэропорта и Росгвардии так и не удалось - сообщение о минировании оказалось ложным.

- Поступившая анонимная информация не подтвердилась. Эвакуация пассажиров с аэровокзального комплекса не проводилась по распоряжению начальника оперативного штаба в Краснодарском крае, - пояснил источник в правоохранительных органах.

Анонимных нарушителей пока не нашли. Аэропорт "Пашковский" работает в штатном режиме.

ЧППроисшествия: ЧП