В Сочи на горнолыжной трассе погиб лыжник

Сергею Данченко было 34 года. Фото: соцсети

В Сочи - популярном горнолыжном курорте Краснодарского края - произошла страшная трагедия. На трассе" G, что находится в горно-туристическом комплексе "Лаура", скончался 34-летний мужчина.

Пострадавший Сергей Данченко приехал в южный город из Воронежа. Он был фрирайдером. Скончавшийся мужчина увлекался катанием на горных лыжах по неподготовленным снежным склонам. Все маршруты фрирайдеров - незапланированные. В этом стиле нет целей и конкретных правил. Такое катание под силу лишь профессионалам.

Сергей был фрирайдером. Фото: соцсети

После смерти Сергея в соцсетях появилась информация о том, что он был инструктором. Поэтому, вероятнее всего, был в хорошей физической подготовке и понимал всю опасность выбранного им стиля.

Однако заезд, который Сергей устроил 15 января, оказался для него последним. По предварительной версии, мужчина во время прохождения трассы упал в сугроб вниз головой и не смог оттуда выбраться. Очевидцы, заметив это, сразу же направились на помощь к пострадавшему. Они вытащили его из сугроба и попытались реанимировать - неравнодушные лыжники начали делать пострадавшему прямой массаж сердца и искусственное дыхание, а также вызвали спасателей и скорую помощь. Однако было уже слишком поздно. Спасти 34-летнего Сергея не удалось - он скончался еще до приезда врачей.

На помощь к мужчине подъехали лыжники. Фото: стоп-кадр из видео

- По факту гибели 34-летнего мужчины следственным отделом СКР по краю проводится доследственная проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали "Комсомольской правде"-Кубань" в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.