Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 января 2022 года: На Кубани вновь зафиксирован резкий рост заболевших. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае сохраняется тяжелая эпидемиологическая обстановка. Количество заболевших вновь идет вверх. Режим повышенной готовности продлен в регионе до 1 марта.

16 января в Краснодарском крае коронавирус подтвердился у 561 жителя. Большинство случаев заражения вновь выявлено в Краснодаре. В краевой столице COVID-19 подтвердился у 177 человек. Опасный вирус не щадит никого.

- Среди заболевших 338 женщин и 223 мужчины. В том числе 53 ребенка в возрасте от 6 месяцев. Самому старшему пациенту 94 года, - сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В больницах Краснодарского края продолжают лежать сотни инфицированных. По состоянию на 16 января стационарное лечение проходят 4209 человек, еще 9195 - лечатся самостоятельно, дома.

- К аппаратам ИВЛ подключен 101 пациент, еще 9 – находятся на ЭКМО, - также добавили в пресс-службе Минздрава Краснодарского края.

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