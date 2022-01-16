В элитном районе Краснодара взорвали кота, вставив ему петарду в задний проход

Кота спасла краснодарка. Фото: скиншот видео Елены Пушкаревой

Чудовищную новогоднюю забаву придумали жители Немецкой деревни в Краснодаре. В одном из дворов элитных многоэтажек женщина нашла искалеченного кота.

Он силился встать, а сзади не было хвоста и лежала разорвавшаяся петарда.

- Ему в задний проход воткнули ее, - описывает увиденное Елена Пушкарева.

Она подобрала несчастное животное, он едва дышал, и отвезла в ветеринарную клинику.

Врач обезболила в буквальном смысле вывороченное нутро кота и зашила все раны.

- Кот чудом остался жив. Возможно, петарда в самый последний момент выскочила, иначе все внутренние органы бы порвало, - уточняет ветеринар.

Неравнодушной краснодарке, описавшей историю в соцсети, посыпались сотни сообщений с предложением помощи.

- Глубокий вечер, а я силюсь ответить на все, - говорит Елена.

Кто-то предлагает помочь рублем, а кто-то выразил желание забрать кота себе.

К слову, на животном не было ошейника, но он явно приучен к домашнему быту и очень ухожен. Возможно, кто-то узнает своего питомца, пострадавшего от рук живодеров. Поспешите!

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