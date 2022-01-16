«Слепой» снег обрушился на Краснодарский край

Снег и солнце - необычное сочетание Фото: Ева МУР

- Это уже не снежинки, это какие-то ледяные снежки, - ранним утром 16 января жителей станицы в 30 километрах от Краснодара разбудили удары по стеклу. - На голубом небе - редкие тучи, а сыплет какая-то крупа.

Находчивые жители уже назвали такой снег слепым.

- Как дождь в солнечный день весной. После такого обычно грибы растут хорошо, - смеются они.

К слову, синоптики обещают, что ночью приморозит до -7 градусов, грибов в такую погоду ждать точно не стоит.

- В начале недели снова будет периодически идти снег с дождем. Ожидается налипание его на провода и ветви деревьев, надо быть осторожными, - предупреждают и спасатели.

На Черноморском побережье от Джубги до Магри и вовсе ожидается сильнейший снегопад с ураганом.

- Ветер местами будет достигать 20, а то и 27 метров в секунду. Особенно сильный ветер будет в горах Сочи, - предупреждают метеорологи Краснодарского гидрометцентра.

Ураган такой силы обычно способен сдвигать снежные массы. Поэтому бдительными нужно быть тем, кто продолжает свой горнолыжный сезон.