Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 января 2022 года: прогнозы по поводу резкого роста заболевших начинают сбываться

В больницах растет число заболевших

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 17 января 2022 года. За сутки численность заболевших в крае выросла на 15 процентов (655 новых пациентов). Между тем официально новый штамм "омикрон" в регионе пока не зарегистрирован. Тогда как именно с ним связывают небывалый рост инфицированных коронавирусом по всему миру.

Медики в регионе готовятся к новой волне заболевания, которую уже называют девятым валом.

В регионе началась подготовка в вакцинации от коронавируса подростков. Новый штамм начал массово заражать детское население. Раньше, по словам специалистов, внедряться в клетки детского организма коронавирус был не способен.

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