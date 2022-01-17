Скатившаяся со склона лыжа чудом не убила сноубордиста без шлема в Сочи

После случившегося пострадавшему помощь не потребовалась. Фото: скриншот с видео

В горах Сочи чудом не убило сноубордиста. В его голову прилетела лыжа, которая катилась около 700 метров со склона на большой скорости. Момент ЧП случайно попал в объектив камеры мобильника.

- Кадры сняты за пределами трасс. Один из отдыхающих потерял лыжу. Она покатилась по склону и ударила по голове сидящего спиной сноубордиста. Парень был без шлема. Ему очень повезло, что лыжа не прилетела в затылок носом, а повернулась и прошла по касательной. Он мог просто умереть, - прокомментировал ситуацию автор видео Максим Ионов.

На кадрах видно, как лыжа врезалась в человека, а затем покатилась дальше. Причем при столкновении у спортивного обмундирования вырвало крепление.

- Конечно, в такой ситуации нужно как можно громче кричать, чтобы человек хоть как-то оглянулся, и, возможно, успел бы отъехать от летящей лыжи. Но все произошло моментально, и люди просто не успели сообразить, - отметили в соцсетях очевидцы.

После случившегося пострадавший отметил, что с ним все в порядке, он больше не выйдет на трассы без шлема.

На горнолыжных курортах часто создаются опасные ситуации. Эксперты советуют быть осторожными и внимательными.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в горах Сочи несколько дней назад погиб 34-летний фрирайдер. По предварительной версии, мужчина упал головой в сугроб и не смог оттуда выбраться. На помощь к пострадавшему сразу же пришли очевидцы. Но снег попал в рот и нос, отдыхающий задохнулся.