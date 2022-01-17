Будущее Краснодара - тесные ряды многоэтажек в китайском «казарменном» стиле: урбанисты отреагировали на цифры ввода жилья

Проект одного из новых микрорайонов Краснодара. Фото: typodar

Краснодарский край вошел в пятерку российских регионов по темпу строительства жилья после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Почти половину всех сданных квадратных метров приходятся на Краснодар.

По данным мэрии, на 1 декабря 2021 года в городе ввели в эксплуатацию 2,3 млн квадратных метров, это 111,2 процента к показателю прошлого года.

Он неизменный лидер по этому показателю среди крупных городов курортного региона.

- Такая положительная динамика связана со значительным ростом — в 2,4 раза — объемов индивидуального жилищного строительства, - пояснил замначальника городского управления экономики Василий Литвинов.

Правда, как считают краснодарские урбанисты - это совсем не повод для гордости. И даже наоборот, уверены, что в Краснодаре срочно нужно объявлять мораторий на жилищное строительство, как в Сочи. Иначе и без того перегруженные инфраструктура и коммуникации грозят обрушить жизнедеятельность города. Аварии на электросетях, оставляющие тысячи горожан без благ цивилизации, случаются с пугающей регулярностью. Сначала нужно с этим разобраться.

- В будущем Краснодар представляется мне таким провинциальным городом в китайском стиле, где кварталы состоят из плотных рядов многоэтажек. У нас такие кварталы всем известны - это Музыкальный, "гетто" на Петра Метальникова, часть Фестивального, Губернский. В Музыкальном нет канализации и дорог, но они были введены в эксплуатацию по решению суда. Почему-то у меня нет уверенности, что такие дома могут не появиться вновь, - прокомментировал "КП" - Кубань" урбанист Константин Трудик.

В истории российских городов уже был бум жилищного строительства. Безликие кварталы, состоящие из домов-муравейников, как в классическом сюжете из "Иронии судьбы", сделали каждый из них похожим друг на друга. И имели одну лишь цель - расселить побольше жильцов.

В новом времени цели не такие благородные. За 10 лет кубанская столица из провинциального середнячка с 16-м местом в рейтинге численности населения увеличилась больше чем на миллион. Переехать в Краснодар желает каждый второй россиянин. И сейчас рынок недвижимости один из самых прибыльных для его игроков.

- Советские "хрущевки" ругаемы постоянно. Кажется, нет более неудачного примера строительства условно комфортного жилья. Но даже у этих жилых кварталов была планировка, продуманность. В каждом таком районе была вся необходимая социальная инфраструктура - детсады, школы, поликлиника. Сейчас же совсем все иначе, - говорит Трудик. - В домах с сотнями квартир парковки хватает всего на пятерых.

К слову, в прошлом году власти региона ввели новые правила застройки Краснодара. Теперь ни одно разрешение не будет выдано, если застройщик не представит планировку парковок и прочих соцобъектов. Поживем - увидим.