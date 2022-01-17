«Получили в 14 раз меньше»: Семья из Краснодара, которая трижды за месяц чуть не лишилась дома из-за лихачей, ужаснулась суммой компенсации

На пересечении улиц Кирова и Плиева постоянно случаются ДТП.

Семья из Краснодара, которая трижды за месяц чуть не лишилась дома из-за лихачей, получила компенсацию. Напомним, семья, проживающая на пересечении улиц Кирова и Плиева в Пашковском микрорайоне, пострадала от лихачей. Они регулярно устраивают ДТП на перекрестке, машины врезаются в стену строения.

- Раньше у нас на углу стояли бетонные блоки. Они-то нас и спасали, преграждая машинам путь, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» хозяйка дома Анжела Любимова. - Но не так давно представители администрации их убрали.

Владельцы переживают за сам дом, который может просто не выдержать еще одной аварии

С того момента семья живет как на пороховой бочке. Владельцы переживают, что дом может не выдержать еще одной аварии. Сейчас хозяйка собирается восстанавливать поврежденную стену. Правда, перечисленная сумма страховой компании не покроет и половины тех расходов, которые пойдут на ремонт.

Эксперты оценили ущерб в 238 тысяч рублей. Фото: t.me/chp_krd

- После аварии я обратилась в специализированную организацию, которая оценила размер ущерба. Насчитали 283 тысячи рублей, - говорит Анжела Любимова. - Затем необходимые бумаги направила страховую компанию виновного лица. Но в итоге мне перечислили около 17 тысяч рублей (в 14 раз меньше. - Авт.).

Как удалось узнать «КП» - Кубань», вернуть бетонные блоки на перекресток нельзя. Как объяснили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, их установка в границах автомобильных дорог общего пользования является противозаконной. Но ситуацию, говорят в мэрии, может исправить светофор. Их слова подтверждают и сотрудники ДПС.

- В мае 2021 года в районе этого перекрестка были установлены дорожные знаки «Стоп», а также лежачие полицейские. Но все-таки ситуация должна измениться после того, как здесь появятся светофоры, поскольку сейчас этот перекресток является нерегулируемым, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Управления МВД России по Краснодару Александр Шелудченко.

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