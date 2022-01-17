Более миллиарда рублей. Стало известно, сколько ФК «Краснодар» потратил на трансферы этой зимой

Сергей Галицкий Фото:galitskiyteam

Футбольный клуб «Краснодар» продолжает усиление состава. Этой зимой команда Сергея Галицкого подписала сразу двух игроков.

Это полузащитник Эрик Ботхейм. По данным портала transfermarkt, за норвежца «быки» заплатили пять миллионов евро.

Эти деньги упали на счет «Будё-Глимт». В составе «глимт» нападающий скандинавской сборной стал чемпионом Норвегии. Он наколотил 15 мячей в 30 матчах и был главной звездой команды.

Ботхейм Фото: ФК Краснодар

Еще восемь миллионов евро капнули на счет «Атлетико Минейро». За эти деньги бразильский клуб расстался с главным талантом – Хуниором Алонсо.

Вместе с «Атлетико» полузащитник выиграл чемпионат и кубок Бразилии и стал игроком сборной Парагвая. Оба контракта с футболистами рассчитаны на 3,5 года – до конца июня 2025-го.

Таким образом, за месяц «Краснодар» потратил на усиление 13 миллионов евро, или 1 125 540 000 рублей. Но это еще не все.

Алонсо Фото: ФК Краснодар

По данным бразильской прессы, еще 2 миллиона евро, или 173 745 033 рублей, «Атлетико» получит за Алонсо в качестве бонусов. Точные детали выплат пресса не уточняет.

Не исключено, что они положены бразильцам в случае успешного выступления бразильца. Например, выполнения плана по мячам или сыгранным минутам.

КСТАТИ

Самые высокие зарплаты в «Краснодаре» – у иностранцев. Больше всего получает Гжегож Крыховяк. Оклад поляка – 259 миллионов рублей в год.

Крыховяк Фото: ФК Краснодар

Еще 239 миллионов падает на карточку Реми Кабеллы. Это второй показатель в команде.

Замыкает тройку рейтинга Масиэл Вандерсон. Зарплата бразильца – 147 миллионов рублей.

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