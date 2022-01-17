29 метров в секунду: Мощнейший ураган ударит по Краснодарскому краю

Угроза урагана нависла над Кубанью. Фото: Евгения ГУСЕВА

Январь не позволит расслабиться жителям Кубани. После сильных снегопадов погода дала небольшой перерыв. Как оказалось, всего на пару дней. Новый удар стихии надвигается на Краснодарский край - вместе с метелью в регион ворвется мощнейший ураган.

- С ночи 18 января, а также ночью и утром 19-го числа в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. Помимо сильных ливней, возможен также мокрый снег. Местами прогремят грозы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Кроме того, в Краснодарском крае усилится ветер. Скорость его будет 20-25 метров в секунду, а в отдельных районах порывы будут достигать 29 метров в секунду.

Кроме того, ожидаются подъемы уровня воды в реках. Это может случиться на юго-западных притоках Кубани - речь идет о Горячем Ключе, а также Северском и Абинском районах. Кроме того, специалисты внимательно будут следить за уровнем воды на реках в Геленджике и Туапсинскому районе.

- Местами в крае ожидается очень сильный снег. Поэтому жителям Кубани стоит быть осторожными, - добавляют синоптики.

В некоторых предгорных районах возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

- Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ставьте машины под деревьями, - советуют спасатели.

А тем временем в горах Краснодарского края и Адыгеи прогнозируют лавины. Опасность предостерегает жителей и туристов выше 1500 метров. Снежные массы могут сойти в любой момент.

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