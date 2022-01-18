Посмела вынести мусор, не называет «моя госпожа». Секс-модель Playboy пожаловалась, как ей тяжело найти няню

Екатерина Писаревская Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Писаревская - популярный блогер в Краснодаре. А если верить визитке на странице в ее Instagram с 827-тысячной аудиторией, то и "мамочка прекрасных (разумеется) бэби", секс-модель PLAYBOY и босс в страховой компании.

...и эффектная внешность Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Времени и сил у Екатерины совершенно не хватает. Она нуждается в помощи няни для детей и домработнице. Только все чаще краснодарские няни ее разочаровывают. И настолько, что Екатерина даже посвятила пост проблеме.

- Они вообще существуют хорошие? Как думаете? Я плачу прилично, не требую от нянь, как другие, убирать, готовить. Без каких-то сверхзадач. А из-за частых наших отъездов еще бонусом няня работает по полмесяца, другую - делает что хочет и получает деньги, как за полный. Единственная просьба, пока нас не было, проверить один раз животных! И вот Роузи (по-видимому, кошка. - Прим. авт) уронила мою любимую статуэтку. Очень дорогую. И еще вазу. Как раз в день прихода няни. Та присылает мне видео, - рассказывает подписчикам Екатерина.

У нее трое детей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дальше следует длинное повествование, что няню попросили не выбрасывать разбитый фарфор в мусорку. Но та ослушалась.

Из-за статуэтки поднялся скандал Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я уже молчу, что я - просто "Катя", а она "Светлана Ильинична" в наших отношениях, - продолжает негодовать блогер. - Большинство на эту работу соглашаются от безысходности, но точно не по любви.

Катя любит эффектные фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Терпение "Кати" лопнуло, когда "Светлана Ильинична" не оценила дороговизну статуэтки и посмела в ответ сказать:

- И?

К слову, многочисленные подписчики осудили "неблагодарную" няню, посоветовав краснодарке поискать сговорчивый персонал в детсадах:

"Там тетеньки получают 13 тысяч рублей и ценят свою работу, и детей умудряются любить".