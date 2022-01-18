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Общество18 января 2022 2:55

Посмела вынести мусор, не называет «моя госпожа». Секс-модель Playboy пожаловалась, как ей тяжело найти няню

Екатерина Писаревская из Краснодара считает, что на эту работу соглашаются «от безысходности», но точно не по любви
Сергей ПЕТРОВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Екатерина Писаревская

Екатерина Писаревская

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Екатерина Писаревская - популярный блогер в Краснодаре. А если верить визитке на странице в ее Instagram с 827-тысячной аудиторией, то и "мамочка прекрасных (разумеется) бэби", секс-модель PLAYBOY и босс в страховой компании.

...и эффектная внешность

...и эффектная внешность

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Времени и сил у Екатерины совершенно не хватает. Она нуждается в помощи няни для детей и домработнице. Только все чаще краснодарские няни ее разочаровывают. И настолько, что Екатерина даже посвятила пост проблеме.

- Они вообще существуют хорошие? Как думаете? Я плачу прилично, не требую от нянь, как другие, убирать, готовить. Без каких-то сверхзадач. А из-за частых наших отъездов еще бонусом няня работает по полмесяца, другую - делает что хочет и получает деньги, как за полный. Единственная просьба, пока нас не было, проверить один раз животных! И вот Роузи (по-видимому, кошка. - Прим. авт) уронила мою любимую статуэтку. Очень дорогую. И еще вазу. Как раз в день прихода няни. Та присылает мне видео, - рассказывает подписчикам Екатерина.

У нее трое детей

У нее трое детей

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дальше следует длинное повествование, что няню попросили не выбрасывать разбитый фарфор в мусорку. Но та ослушалась.

Из-за статуэтки поднялся скандал

Из-за статуэтки поднялся скандал

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я уже молчу, что я - просто "Катя", а она "Светлана Ильинична" в наших отношениях, - продолжает негодовать блогер. - Большинство на эту работу соглашаются от безысходности, но точно не по любви.

Катя любит эффектные фото

Катя любит эффектные фото

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Терпение "Кати" лопнуло, когда "Светлана Ильинична" не оценила дороговизну статуэтки и посмела в ответ сказать:

- И?

К слову, многочисленные подписчики осудили "неблагодарную" няню, посоветовав краснодарке поискать сговорчивый персонал в детсадах:

"Там тетеньки получают 13 тысяч рублей и ценят свою работу, и детей умудряются любить".

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ