Синоптик рассказал, каким районам Краснодарского края готовиться к удару жуткого шторма

На Кубани ветер усилится до 29 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кубани 17 января получили сразу несколько смс-оповещений. Спасатели предупреждают о надвигающейся непогоде. Людей просят заранее подготовиться - стихия будет свирепствовать. В МЧС советуют не выходить без необходимости из дома. Предупреждают о непогоде и метеорологи. «КП» - Кубань» узнала, каким районам Краснодарского края готовиться к удару жуткого шторма.

- 18 января в результате прохождения через Кубань холодного атмосферного фронта обрушатся ливни, местами - мокрый снег, - говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, на Кубани выпадет до 37-42 мм осадков. То есть на регион выльется почти треть месячной нормы.

- На реках черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Будет и гололед, - добавляет Евгений Тишковец. - Больше всего осадков ожидается в Туапсе – 42 мм, Джубге – 30 мм, Сочи – 24 мм, Геленджике – 21 мм, Крымске – 19 мм, Краснодаре - 15 мм.

По данным синоптика, ураган будет свирепствовать на побережье. Фото: instagram.com/tishkovets_evgeny

Также Евгений Тишковец предупреждает о штормовом ветре. По данным синоптика, ураган будет свирепствовать на побережье. Самые сильные порывы ожидаются в Архипо-Осиповке и Туапсе - 26 метров в секунду, в горных селах Туапсинского района - до 28 метров в секунду. Сильный ветер будет и в Новороссийске - 22 метра в секунду, а также в Горячем Ключе - до 24 метров в секунду. В Краснодаре прогнозируют порывы до 21 метра в секунду.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи прогнозируют дожди и порывы ветра до 27 метров в секунду.

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