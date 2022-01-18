Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 18 января 2022 года: свыше 650 тысяч жителей кубанской столицы привились от COVID-19

Пандемия не отступает Фото: admkrai.krasnodar.ru

Пандемия коронавируса не отступает. Ежедневно в Краснодарском крае фиксируется несколько сотен случаев заражения инфекцией. Только за последние сутки на Кубани выявили 718 заболевших. Это один из самых высоких показателей за последние месяцы.

Отметим, что лучший способ избежать заражения – вакцинация. Только в Краснодаре работают 60 прививочных кабинетов. Их услугами уже воспользовались свыше 640 тысяч местных жителей.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре на 18 января

В Краснодаре за сутки COVID-19 заболел 380 человек.

Коронавирус в Анапе на 18 января

В Анапе выявили 9 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Сочи на 18 января

В Сочи ковид подтвердился у 32 пациентов.

Коронавирус в Геленджике на 18 января

В Геленджике получено 3 новых положительных результата.

Коронавирус в Туапсе на 18 января

В Туапсинском районе коронавирусом заразились 26 человек.

Коронавирус в Ейске на 18 января

В Ейском районе зарегистрировали 19 инфицированных.