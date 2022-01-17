Почему охранник пропустил машину с вдовой Градского и грабителями в элитный поселок

Александр Градский с супругой Мариной Коташенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

При жизни Александр Градский не давал поводов для сплетен. Даже союз маэстро с красоткой Мариной Коташенко не вызвал много пересудов. Общественность как-то быстро поверила, что между почтенным Градским и неизвестной, но симпатичной девушкой настоящие чувства. Тем чудовищней выглядит ситуация, происходящая в семье после смерти композитора, сообщает kp.ru.

Близкие родственники вмиг превратились в злейших врагов. У Градского было четверо детей. Взрослые сын и дочь от предыдущего брака и несовершеннолетние сыновья от Коташенко Марины.

Все они сейчас претендуют на наследство, оставшееся после смерти Александра Борисовича. Криминальная история с похищением 100 млн у вдовы исполнителя обрастает новыми подробностями.

Как сообщает kp.ru, деньги раньше хранились в московской квартире четы, но сразу после смерти главы семейства его наследники мертвой хваткой вцепились в сейф с наследством, не желая делиться законно. Есть информация, что в московских хоромах певца в Козицком переулке произошел чудовищный скандал и в адрес Марины прозвучали угрозы.

Коташенко сильно испугалась агрессивного родственника. После этого Марина, вероятно, собрала наличные и перевезла их в коттедж в деревне Мишуткино. Именно так огромная сумма наличных средств оказалась у Марины Коташенко дома.

- Ситуация ужасная, просто беда. У Саши остались взрослые дети от предыдущего брака. И от Марины двое детишек. Сейчас происходит страшное - самое страшное, что могло быть, - высказался близкий друг музыканта Андрей Караулов в собственном YouTube-канале.

Дерзкое ограбление становится все больше похожим на постановочное действие, в котором главную роль играла сама жертва преступления. Некоторые считают, что Марина лично вывезла эти деньги, чтобы не делиться со старшими детьми покойного супруга.

По словам Караулова, наследники сразу после похорон "неслись к сейфу, чтобы успеть первыми. А другая сторона вдогонку, вприпрыжку, тоже лезла туда поближе".

- Но я не мог представить, что Марина, забрав эти 100 миллионов, будет их дома держать... Беда, беда со всех сторон... – kp.ru приводит слова Караулова .