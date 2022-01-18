Водопад как на Гудзоне и дамба: Сергей Галицкий вызвал оторопь у краснодарцев стройкой новой очереди парка

Фото: Евгений Таранжин

За четыре года парк Сергея Галицкого превратился из небольшой рощи у стадиона в огромную прогулочную зону. У нее не осталось аналогов в России. Парк Краснодар даже признали лучшим в Европе.

Только бизнесмен это звание не оценил. Во всяком случае, он не остановил стройку. Новые очереди парка вводятся в строй каждые полгода. Особенно насыщенным получился 2021-й. Тогда бизнесмен возвел сразу три очереди.

Фото: Евгений Таранжин

Только нынешний год уже превосходит предыдущий по масштабам. Работа в парке кипит сразу на нескольких объектах.

Они разбросаны по всей роще: от старой парковки до полей академии футбольного клуба «Краснодар». Из-за стройки они переехали поближе к улице 40-летия Победы.

Фото: Евгений Таранжин

Уже по традиции бизнесмен держит планы в секрете. Но известно, что парк украсит сад камней и водопад. Внешне он похож на арт-объект в парке Нью-Йорка, над Гудзоном.

- Да, в Штатах водопад больше, но точно не красивее, – говорит Мария. Это она обнаружила сходство двух объектов. – Уже видны его грандиозные очертания. Он будет состоять из каскада бассейнов.

Фото: Евгений Таранжин

Также парк украсит небольшая дамба. Во всяком случае, так думают местные жители. Объект, похожий на небольшую плотину, уже украшает парк Сергея Галицкого. Пока он находится в бетоне. Но в ближайшее время его облицуют. Чтобы он отвечал стилю парка.

- Непонятно только, что за здания строит Сергей Николаевич, – пожимает плечами Андрей. – Одни говорят, что аквапарк, другие – гостиницу.

Фото: Евгений Таранжин

Сейчас строители заливают перекрытие третьего этажа. На вопрос о будущем объекте они никак не отвечают. Только пожимают плечам и ссылаются на запрет на общение с прессой.

Но уже понятно, что новые объекты украсят парк Сергея Галицкого и сделают его еще лучше.