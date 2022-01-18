Природа сошла с ума: пока в одном районе Краснодара бушевала гроза, в другом - выпал снег

Конца непогоде не видно Фото: Ева МУР

А все из-за перепада температур. С +10 они вот-вот упадут до -5.

- Грозы в январе я еще не видела, - сообщает жительница пригорода Краснодара, пытаясь зафиксировать на камеру мобильного телефона сверкающие молнии. - А тут как громыхнуло. Даже подумалось, что взорвалось что-то.

В это время в районе Губернского в кубанской столице повалил пушистый снег.

- А Фестивальный заливает, - тут же отозвались в другом районе города.

Два населенных пункта в Северском районе под угрозой выхода реки из берегов. На картах осадков у станиц Азовской и Крепостной загорелись "бордовым" отметки уровня водоемов.

Экстренные службы готовятся, что это еще не предел - ожидается налипание снега на деревьях и проводах. Но осадки - лишь малая часть того, что приготовила непогода. На Кубань пришел настоящий «атмосферный монстр».

- Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по краю. О непогоде предупреждали все службы заранее, - сообщают в пресс-службе ведомства. - По информации краевого гидрометцентра на территории Краснодарского края действуют 4 экстренных предупреждения. Прогнозируются сильный снег, очень сильный ветер, волнение моря, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные осадки, подъем уровней рек, сход снежных лавин, обвально-осыпные процессы.