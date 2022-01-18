«Назначение Ганчаренко было ошибкой». Бывший скаут ФК «Краснодар» разнес Сергея Галицкого за приглашение белорусского тренера

Сергей Галицкий Фото: "КомментШоу"

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в российском футболе. Это данные исследования. Его провел Российский футбольный союз (РФС).

Отмечается, что владелец «Краснодара» занял второе место в рейтинге. По влиятельности он уступил только президенту РФС Александру Дюкову.

Фото:galitskiyteam

Неизвестно, принимал ли участие в опросе Николай Горохов. Он долгое время трудился скаутом в «Краснодаре». Затем перешел на работу в академии. То есть был знаком с Сергеем Галицким лично.

Вместе с бизнесменом он набирал игроков для первой модели клуба. Это было больше десяти лет назад.

Фото: instagram.com/galitskiy.s.n

После ухода из клуба Николай Горохов не забыл о родной команде. Он следит за успехами «быков», посещает матчи и общается с людьми из клуба.

Когда в начале января «Краснодар» остался без клуба, Николай не удивился. Он с самого начала считал приглашение Виктора Ганчаренко ошибкой.

Фото: ФК Краснодар

- Его назначение было спорным – признался мужчина в интервью сайту «Матч ТВ». – Ключевая ошибка заключалась, скорее всего, в самом назначении. Футбольная идея Галицкого, благодаря которой и существует клуб, находится в большом противоречии с философией того же Ганчаренко.

Он убежден, что белорус ничего не дал «Краснодару». Он даже назвал его копией Леонида Слуцкого. Сергей Галицкий уважает тренера «Рубина», но никогда не позовет его на работу. Это связано со стилем тренера.

- Если из ЦСКА он мог на неделю уехать и ничего никому не сказать, делать странные демарши в «Урале», в «Краснодаре» две недели не выходить на контакт, то откуда-то такие моменты ведь берутся. От болезненного самолюбия или еще чего-то. Может, от комплекса Наполеона… Все это нужно было учитывать, – убежден Горохов.

Без тренера «Краснодар» не остался. Спустя неделю «быков» возглавил Даниэль Фарке. Немецкий специалист идеально подошел команде по стилю. Он привык развивать молодежь и ставить атакующий футбол – все, как любит Сергей Галицкий.