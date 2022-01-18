«Получим колоссальную вспышку». Главный инфекционист Кубани предупредил об опасности «омикрона»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае складывается нестабильная обстановка с коронавирусом. Медики предупреждают – к сожалению, может быть еще хуже. Кубань, как и другие регионы страны, не избежит «захода» «омикрона». А новый штамм особенно опасен.

Главный инфекционист Краснодарского края настоятельно просит вакцинировать себя и пожилых родственников. На данный момент уровень вакцинации жителей старше 60 лет в регионе находится на недостаточном уровне.

- На Кубани план вакцинации исполнен на 79%, это выше чем по стране. В целом по России – 72%. Но настораживает, что недостаточно привито старшее поколение. Мы должны максимально защитить группы риска, для «омикрона» они те же – это люди пожилого возраста, с сопутствующей патологией, - отметил главный инфекционист региона Сергей Зотов.

Врач добавил, что сейчас в Африке «омикрон» косит непривитых пациентов пожилого возраста с ожирением, хроническими заболеваниями сердца, почек, легких. Все проходят через реанимацию, выживают единицы. И за рубежом в первую очередь прививают именно людей преклонного возраста.

– Еще раз призываю пожилых людей привиться. Медотводов от вакцинации практически нет. Дети и внуки должны повлиять, объяснить, чтобы родные сделали правильный выбор, – подчеркнул главный врач.

Медик отметил, что при игнорировании советов последствия могут быть удручающими.

– Поверьте мне как инфекционисту с 25-летним стажем. Единственный способ остановить эпидемию – это вакцинация. Почему-то никто не спрашивает, где корь, краснуха, дифтерия. Этих инфекций нет, потому что от них привито больше 95% населения. Если мы не будем прививаться от этих серьезных заболеваний, получим колоссальную вспышку, – сказал Сергей Зотов, напомнив об эпидемии дифтерии в 1990-х из-за отказа населения вакцинироваться.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что последнюю неделю в Краснодарском крае зафиксирован рост заболеваемости среди детей. Власти поручили усилить меры безопасности в детских садах и школах. В учебные заведения при необходимости докупят рециркуляторы, средства дезинфекции. Также проверят и детские игровые комнаты.