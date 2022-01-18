«С тревогой наблюдаем за состоянием Галицкого»: Бывший скаут ФК «Краснодар» заявил, что болезнь сделала бизнесмена зависимым

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

Сергей Галицкий серьезно болен. Это уже не секрет. Раньше бизнесмен никак не комментировал слухи о недуге. Но прошлой осенью он сделал исключение.

Владелец футбольного клуба «Краснодар» пришел на интервью к Youtube-каналу «Коммент. Шоу» и впервые рассказал о своей болезни. Он заявил, что недуг мешал ему посещать домашние игры «быков». Бизнесмен практически не посещал тренировки и редко общался с тренером. Раньше это было обычной практикой для президента клуба.

Скриншот с выпуска "Комментшоу"

- Это не секрет. Я болею, - начал разговор бизнесмен. – Сейчас такой период в жизни, что я не могу часто посещать домашние игры, общаться с клубом в том количестве, которое необходимо президенту. Но это жизнь. Иногда ты не являешься хозяином своей судьбы.

По предварительным данным, недуг беспокоил бизнесмена с прошлой весны. Тогда он пропал со стадиона и не появлялся в парке. Сергей Галицкий ограничивался редкими прогулками по утрам, когда вокруг не было людей.

Фото:galitskiyteam

По данным «КП» – Кубань», сейчас этот период остался позади. Вместе с «Краснодаром» бизнесмен летал даже на игры в другие города. Его видели на матчах в Москве и Санкт-Петербурге.

Еще один частый гость на играх «быков» – Николай Горохов. Именно он строил первый «Краснодар», который гремел в российской премьер-лиге.

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Затем мужчина работал в академии и тесно общался с Сергеем Галицким. Вместе они обсуждали прогресс молодежи.

Сейчас Николай Горохов следит за успехами «Краснодара». Он лично переживает за состояние бизнесмена. Бывший скаут убежден, что перемены в клубе связаны с болезнью президента.

- В клубе происходят какие-то изменения, – заявил Горохов в интервью сайту «Матч ТВ». – Мы понимаем сложности состояния Галицкого из-за болезни. С огромной тревогой наблюдаем. Такие люди — явление в этом мире. Когда с ними случаются неприятности, это огромная беда. Будем молиться, чтобы у него все было хорошо. Он принимает все активные меры, чтобы побороть болезнь, рядом с ним лучшие специалисты.

По версии бывшего скаута, из-за болезни бизнесмен отошел от управления командой. Эта задача легла на плечи менеджмента – ближайшего окружения бизнесмена.

- Думаю, в нынешней ситуации он стал более подверженным влиянию, – убежден бывший подчиненный Галицкого. – Ему очень хочется успехов, титулов, наград. Возможно, это один из тех аргументов, которые применяют люди, влияющие на Галицкого. Мол, мы приведем тренера с другими идеями, но он точно принесет победы.

Скаут убежден, что активная работа «Краснодара» на трансферном рынке связана с переменами в клубе. Так «быки» усиливаются перед финишем сезона.