Ведут себя как диктаторы. Управляющая компания в Краснодаре планирует повысить тариф на 49%

Цена за содержание жилья вырастет на 49%. Фото: gkprogress

Жители дома по улице Туполева, 2, в поселке Березовом сейчас заняты одним делом – спасают свои кошельки от непомерных аппетитов управляющей компании. В конце декабря 2021 года в их подъездах появилось объявление о том, что крупное коммунальное предприятие «Церес» планирует поменять тарифы на содержание жилых помещений. Причем в сторону значительного увеличения. Без разрешения жильцов управляющая компания не имеет права поднимать цены на свои услуги, поэтому этот вопрос вынесли на голосование.

- Сейчас у нас тариф за содержание жилья составляет 19 рублей за кв.м., а они хотят повысить его до 28 рублей с копейками. Стоимость услуг вырастет на 49%. По нашему мнению, это запредельная сумма, - рассказала «КП»-Кубань» активистка Наталья Дали.

По словам собственников, процедура перед голосованием была проведена с нарушениями. Объявление повесили 30 декабря, а затем начались затяжные выходные. По закону, жильцам дается 10 дней на то, чтобы изучить документацию перед изменениями, которые предлагает внести управляющая компания, но этого времени у них не было – все «съели» новогодние каникулы. На ознакомление у них оставалось каких-то два дня, но и их было достаточно, чтобы понять - тариф значительно завышен.

- Мы удерживаем цены несколько лет. Там перечень услуг, который якобы выполняет УК, очень раздут. Много пунктов, по которым деньги не расходуются. Например, по бумагам они заменяют десять выключателей в подъездах, на эти цели ежегодно выделяются деньги. Хотя по факту за шесть лет ни один не был заменен, - отмечает Наталья. – Или смена ламп. Мы нигде не можем отследить, сколько в год уходит лампочек на освещение в подъездах.

В управляющей компании отметили, что решение за собственниками, подчеркнув, что в этих домах тарифы не менялись с 2015 года, а цены с того времени выросли значительно.

- Повышение тарифов первоначально было согласовано с Советом дома. Оно неизбежно из-за инфляции. Но есть инициативная группа, которая срывает голосование, - сообщили в УК «Церес». - Если бы жители не препятствовали изменениям в предыдущие годы, то сейчас повышение не было бы так чувствительно для них. Пока с ним не удалось достичь конструктивного договора.

Сейчас жители подготовили коллективные письма в администрацию Краснодара, жилищную инспекцию и директору УК. Они намерены отстоять свое право на качественные услуги по адекватным ценам. В администрации Краснодара тоже подключились к этому вопросу и разбираются в ситуации.

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