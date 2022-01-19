Прибывающая Кубань. Как рекордное число переселенцев отразится на дорогах, школах и детсадах

Справится ли инфраструктура с большим количеством людей? Фото: Андрей Тимченко

В прошлом году в Краснодарский край переехало рекордное количество человек. Народ едет на ПМЖ в регион из разных уголков России. Причем оседают не только в городах, но и на селе.

- В 2021 году на Кубань переселились 109 097 человек. Прописку в Краснодарском крае получили на 7 434 человека больше, чем годом ранее, - сообщили в Краснодарстате. - К нам едут не только жители других регионов России, но и стран СНГ. Больше всего переселенцев было с Украины, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Происходит и внутренняя миграция. В прошлом году люди уезжали из села в города, где проще найти работу. Едут активно и в Краснодар. В столице Кубани только по официальным данным проживает миллион человек, а если с незарегистрированными, то в разы больше. Но, несмотря на активную миграцию, в регионе наблюдаются негативные демографические процессы. В январе-октябре 2021 года в крае количество умерших превысило число родившихся в 1,6 раза. За этот период на свет появились почти 50 тысяч детей, а скончалось 78 тысяч человек.

КОММЕНТАРИЙ УРБАНИСТА

Люди не виноваты, что нет инфраструктуры

- Если бы все переезжающие на юг ехали в села, это была бы сплошная радость, но в основном переезжают в Краснодар. А в столице Кубани вся инфраструктура закончилась и новой не появляется, - говорит краснодарский урбанист Константин Трудик. - Нам нужно перекладывать всю канализацию города, строить как минимум две очистные станции, полностью пересматривать ситуацию со здравоохранением и образованием. У нас был один город, а сейчас нужно уже второй строить. Внутренняя миграция на этом не остановится. Инфраструктуры катастрофически не хватает, завтра город ждет коллапс. Он уже начался: дороги затапливает, электричество отключается, вода грязная. Люди не виноваты, это нормально, что они переезжают из северных городов, к которым в советское время они были приколочены гвоздями. Понятно, что южный регион будет пользоваться спросом. Ничего удивительного в этом нет.

КСТАТИ

В Краснодаре создадут комплексную программу развития территорий

Власти Краснодара знают о проблемах города и решают их. Так, на недавнем совещании в администрации мэр Андрей Алексеенко сообщил, что в крайцентре создадут комплексную программу развития территорий. А с жителями Краснодара регулярно будут проводить встречи.

- Цель таких встреч - анализ ситуации на местах и предложения по развитию для включения в единую комплексную программу развития города в целом, - сказал Андрей Алексеенко. - Только так можно охватить и решить все поставленные задачи.

После обсуждений с горожанами в Краснодаре начнут строить новые школы, учреждения культуры, спортплощадки, зеленые зоны.

В этому году стартуют работы:

- по берегоукреплению Кубани от Тургеневского моста до Рождественского парка;

- планируется выполнить проектно-изыскательские работы, в дальнейшем - ремонт асфальтобетонного покрытия и строительство тротуара по четной стороне улицы Минской на участке от Харьковской до Урицкого;

- ремонт дорог в пер. Ключевском на участке от улицы Гаврилова до Рашпилевской, ул. Гаражной от Гаврилова до пер. Ключевского, пр. им. Ватутина;

- стартует строительство дороги по улице Думенко от 70-летия Октября до Калинина.