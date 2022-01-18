Зевс разбушевался. В заходящий на посадку самолет в Сочи попала молния

В Сочи грозы с молниями угрожают самолетам Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Неприятные моменты пережили пассажиры «Уральских авиалиний», когда их самолет пошел на посадку в Сочи. Капитан судна сразу предупредил, что на территории курорта бушует циклон, но, что произошло дальше, считается чрезвычайным происшествием в мировой авиации и чревато серьезными последствиями.

- Рейс "Уральских авиалиний" при заходе на посадку подвергся удару молнии. Воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния, - сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

Пока специалисты не вынесут решение, что при попадании электрического разряда из строя не вышла электроника, самолет не может быть допущен к полетам. Пассажиры, которые должны были улететь в Москву этими бортом, переоформились на следующий рейс авиакомпании. Предварительно время вылета из Сочи в Домодедово в 20.55.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают отметки 10-16 м.с и по силе даже пытались спорить со стальными птицами.

- В районе аэропорта Сочи сохраняются сложные погодные условия, сопровождаемые порывистым ветром, ливнями и грозами. По данным на 18:30 18 января, ещё два рейса «Аэрофлота», направлявшихся в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Анапу и Минеральные Воды, - каждые полчаса-час сводки о расписании и отмененных рейсах дополнялись новой информацией от диспетчеров.

Синоптики пока не торопятся обнадеживать, по их сведениям погода на курорте будет только ухудшаться.