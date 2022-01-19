Юлия Барановская покинула Россию после слухов о том, что она "переспала" с Григорием Лепсом

Юлия Барановская: соцсети

Многодетную мать и бывшую супругу Андрея Аршавина считают коварной разлучницей и опытной сердцеедкой. И похоже, телеведущей нравится ее амплуа, по крайней мере, развенчивать слухи Барановская не собирается, а кажется, даже дразнит общественность и подкидывает новые поводы для сплетен, сообщает kp.ru.

Вот и сейчас Юлия покинула Россию после того, как ее во всеуслышание обвинили в романе с Григорием Лепсом. Мол, певец так увлекся Барановской, что у его законной супруги Анны Шаплыковой лопнуло терпение. Певица Милена Дейнега утверждала, что ни секунды не сомневается в любовной связи Лепса и телеведущий. Впрочем, бывшая супруга Андрея Аршавина лишь посмеялась над воображением скандальных певиц и прокомментировала в свойственной ей манере.

- А почему только с Лепсом? Мне приписывали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась, - даже обиделась роковая женщина Барановская.

Вот и сейчас желая похвастаться райским отдыхом на Мальдивах, Барановская опубликовала в соцсетях фотографии, которые снова породили массу слухов вокруг ее личной жизни. Кто же снимает многодетную мать на фоне прекрасных пейзажей? Оказалось, что сопровождает в поездке «разлучницу» вовсе не Лепс, а статный красавец. Вместе с ней в путешествие отправился друг-фотограф Алексей Сызганов. Именно он щелкает Барановскую на райских пляжах Индийского океана.

Отдыхать Барановская решила на всю катушку. Впрочем, это и неудивительно, чтобы обеспечить троим детям безбедную жизнь, работает экс-жена футболиста на износ. Поэтому сразу по прилете на острова задала вектор отдыху.

- Прилетела на свидание... с мантами! - цитирует kp.ru теледиву.

- Юля, вы прекрасны! Ваш футболист большую ошибку сделал. А вам и вашим детям большого счастья, - прокомментировали подписчики фотографии сияющей от счастья Барановской.